（CNN）イランは21日、米国とイスラエルがナタンズのウラン濃縮施設を攻撃したと発表した。タスニム通信が伝えた。タスニム通信によると、放射性物質の漏出は起きておらず、施設周辺の住民に危険はないという。イスラエル軍（IDF）はCNNに対し、「その施設に対するIDFの攻撃は把握していない」と述べた。国際原子力機関（IAEA）は21日、この報道について調査していると明らかにし、「施設外の放射線レベルの上昇は確認されていない