神戸国際大付―九州国際大付タイブレークの11回裏九州国際大付2死一、三塁、吉田が左中間にサヨナラの2点二塁打を放つ。捕手井本＝甲子園選抜高校野球大会第4日は22日、甲子園球場で1回戦が行われ、昨秋の明治神宮大会覇者の九州国際大付（福岡）が延長十一回タイブレークの末に神戸国際大付（兵庫）に4―3で逆転サヨナラ勝ちした。明治神宮大会決勝の再現。九州国際大付は勝ち越された直後の八回に追い付き、2―3の十一回は