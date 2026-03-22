九州国際大付４―３神戸国際大付（１回戦＝２２日）昨年秋の明治神宮大会決勝と同じ顔合わせとなった注目カード。九州国際大付（福岡）が延長タイブレイク十一回にサヨナラ勝ちした。明治神宮大会を制した九州国際大付は、１点を追う八回に敵失で２―２に追いつき、１点を勝ち越された直後の延長タイブレイク十一回、３番吉田が２点二塁打で逆転した。明治神宮大会の雪辱を目指した神戸国際大付（兵庫）は六、八回にいずれ