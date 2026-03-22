女優小林聡美（60）が22日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）のエンディングにVTR出演。29日の同番組最終回に初登場すると告知した。この日、番組の最後に次週29日で番組最終回になることがテロップで告知された。同じテロップにはナレーターを務める小林が「初登場」と書かれてあった。小林の語りで「ボクらの時代、来週がいよいよ最終回。私も出演します」と初の番組出演を予告した。対談相手は市川実日子と片桐はい