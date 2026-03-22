米海軍が公開した資料写真。チャゴス諸島のディエゴガルシア島を空から捉えた光景が写っている/US Navy handout/AP（CNN）イランが自国沿岸から3000キロ以上離れた米英の軍事基地へ攻撃を試みたことを受け、イラン政権の軍事力やミサイルの射程に関する疑問が改めて浮上している。米当局者がCNNに明らかにしたところによると、イランは現地時間20日午前、インド洋ディエゴガルシア島の米英共同軍事基地へ向けて中距離弾道ミサイル2