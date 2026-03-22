中道改革連合の泉健太衆院議員が2026年3月21日にXを更新。日米首脳会談の結果について評価しつつも、「総理の独力」ではないと言及した。「外務省の担当チームと赤沢大臣の努力」19日（日本時間20日）に米ワシントンのホワイトハウスで行われた日米首脳会談。イラン情勢について注目が集まる中でのこの会談で、高市早苗首相は「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだ」といい、トランプ大統領も「NATOとは違う」と述べ