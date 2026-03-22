「自分だけじゃなかった」「めちゃくちゃ分かる」――。1995年生まれの文筆家「絶対に終電を逃さない女」さん（終電さん）が自身の「虚弱体質」をめぐる日常生活と思索について記したエッセイ「虚弱に生きる」（扶桑社）が大きな反響を広げ、共感する声が相次いでいる。もともと「虚弱体質」や「虚弱」という言葉は一定の市民権を得ていた。しかし「虚弱に生きる」のように、自身の虚弱体質を赤裸々に打ち明けた著作はほとんど見当