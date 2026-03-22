ニコニコ動画の誕生から20年、TikTokのスタートから10年が経った2026年。ボーカロイドや歌い手、VTuberといったカルチャーは、もはや多くの人にとって馴染みのある存在のひとつとなった。オンラインを活動の主軸にするアーティストも増加し、ネット音楽市場はどんどん勢いを増している。そんななか生まれたのが、音楽ドキュメントバラエティー『うぶごえ』だ。類まれなる才能を持った、令和のJ-POPを牽引するボカロP・シンガー・絵