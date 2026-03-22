3連休最終日の22日も行楽日和となり、松本市の松本城は大勢の観光客などでにぎわいを見せています。3連休最終日、松本城公園は朝から穏やかな日差しが降り注ぎ、県内外から訪れた観光客が散策を楽しんでいました。埼玉から「天気がすごく良くて山がめちゃくちゃ映えていて雪山見るだけでテンション上がりました」22日の県内は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みで、昼過ぎから曇りとなる予想です。日