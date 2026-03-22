任期満了に伴う上田市長選挙が22日に告示され、現職と新人の2人が立候補し、一騎打ちの選挙戦に入りました。上田市長選挙に立候補したのは届け出順に、新人で元市議の齊藤達也さん50歳と現職で3期目を目指す土屋陽一さん69歳のいずれも無所属の2人です。無所属・新齊藤達也候補「この上田が引き継いできたプライド、それを一人一人胸に持って行動に移して、この上田の現状を打破してもっと楽しくもっと豊かにもっと元気に、そん