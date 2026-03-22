中日は２２日、今季の公式戦で選手らが着用する企画ユニホーム「２０２６昇竜ユニホーム」の第２弾を発表した。５月２６日の楽天戦（バンテリンドーム）で配布される。今シーズンの昇竜ユニホームのテーマ「天下を獲る！」に合わせ、「織田信長、豊臣秀吉、徳川家康」にあやかったユニホームが完成した。第２弾は、「昇竜、家康」。冷静沈着に時勢を見極め、忍耐強く困難を乗り越え、最後に天下をつかんだ家康のように、チー