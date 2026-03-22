フジテレビの竹内友佳アナウンサー（３７）が２２日、ＳＮＳで退社することを報告した。「ご報告です」とインスタグラムを更新。「このたび、１５年間勤めてまいりましたフジテレビを７月上旬に退職することになりました」と記した。「母となり育休から復職してからのこの３年間は、仕事と子育ての両立の中でめまぐるしく日々が過ぎていき、『もっと目の前の子どもの声に丁寧に向き合えたのではないか』と、立ち止まって悩む