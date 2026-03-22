長男で国士舘大柔道部に所属していた塙元輝が全日本プロレスに練習生として入門することわかったお笑い芸人・はなわが、三男の中学卒業を報告した。はなわは２１日までに自身のインスタグラムを更新。「三男坊。卒業おめでとう」と記し、スーツにネクタイ姿で、はなわにそっくりの三男、妻・智子との家族ショットをアップした。この投稿には、「あっという間の卒業ですね。これからも体調に気をつけて頑張って」「あんなに小