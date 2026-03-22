20日に三重県亀山市の新名神高速道路で6人が死亡した事故で、逮捕された女が運転していた大型トラックが、事故数日前の点検で、異常がなかったことがわかりました。この事故は、20日に亀山市の新名神高速下りの野登トンネルの出口付近で、大型トラックが玉突き事故を起こし、子ども3人を含む6人が死亡したものです。この事故で、大型トラックを運転していた水谷水都代容疑者が、逮捕・送検されていますが、勤務先によりますと、こ