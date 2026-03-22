3連休の最終日、富山市のまちなかに路面電車と歩行者が行き交うにぎわいをつくろうと、大手モールできょう、恒例のマーケットが開かれ、家族連れらでにぎわっています。路面電車の環状線が走る大手モールでは、冬場を除いて月に1回以上、越中大手市場が開かれていて、きょうは、車両を通行止めにして行われています。歩道には、飲食や雑貨の販売や体験コーナーといったおよそ80のブースなどが