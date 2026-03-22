交通情報です。JR西日本によりますと南砺市にある城端線の福野駅と東石黒駅の間にある福野福光往来踏切で、午前11時前、高岡発城端行きの2両編成の普通列車が自動車と接触しました。このため、城端線は砺波駅と城端駅の間で運転を見合わせています。運転再開の見込みは午後1時ごろだということです。