■これまでのあらすじバレンタインにひかりからもらったチョコを本命だと思い込んでいる夫。妻の忠告も嫉妬に聞こえ、勢いで「離婚」という言葉を出してしまうが、妻にあっさりと受け入れられてしまう。子どものできない妻は「子どももいないし」と切り出した夫の無神経さに匙を投げたのだった。【ひかりside STORY】最近、上司の三浦さんの言動がおかしいんです。なぜか急に私のことを名前で呼ぼうとしたり、何かとからんでくるよ