首相官邸の公式Xが22日までに更新され、日米首脳会談にあわせて実施された「夕食会」の動画が公開された。【写真・動画】まさかのX Japan日米首脳夕食会の様子高市早苗首相は「今年、日本からワシントンD.C.へ250本の桜をプレゼントして（建国）250年を祝います」などとあいさつ。トランプ大統領が歓迎する様子が描写された。高市首相は自身のXで「昨日の夕食会では、夕食会場の外に私が到着したら、軍の音楽隊の方々が、