歌手の工藤静香さんが、自身のインスタグラムを更新。レコーディング風景を公開しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「いや〜喉潰れる！」「4時間半ぶっ通りで歌い、ヘッドホンで耳が痛いって言う。笑笑笑笑」ハードなレコーディングに「久しぶりの200本ノック的な、、、」工藤静香さんは「いや〜喉潰れる！笑笑笑笑２日に分ける！大人な決断。」「4時間半ぶっ通りで歌い、ヘッドホンで耳が痛いって言う。笑