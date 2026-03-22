２２日午前８時３０分頃、大阪市都島区善源寺町でシカ１頭の目撃情報があった。府警都島署によると、シカはその後、同区毛馬町の公園に移動した。記者が公園に着いた午前１１時過ぎの時点で、シカは園内を移動したり、茂みに隠れたりしていた。警察官や市職員らが住民らが近づかないように対応にあたっている。市はシカを見かけても、近寄ったり、食べ物を与えたりしないよう呼びかけている。大阪府内では約１０日前から東大