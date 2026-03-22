美容クリニック「高須クリニック」の高須克弥院長（８１）が２２日、３歳１勝クラス（ダート１２００メートル）に出走する所有馬タカスタカスタカス（牡３歳、栗東・藤原）のレースを観戦するため、中山競馬場のパドックに姿を現した。大物登場にパドックが湧いた。夢中で愛馬の写真を収める高須院長の隣には、笑顔で腕を支えるパートナーで漫画家の西原理恵子さんの姿も。２人に気がついた競馬ファンは、「高須院長だ〜」「Ｙ