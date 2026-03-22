イランのウラン濃縮施設にイスラエル側からの攻撃があり、それを受けたイランは、イスラエルの原子力発電所があるエリアに報復攻撃をしたとみられています。【映像】イランから連続攻撃があったイスラエル・ディモナ21日、イラン中部のナタンズにあるウラン濃縮施設に、イスラエル側からの攻撃があったとイランメディアが報じました。これまでに放射性物質の漏洩などは確認されておらず、周辺の住民にも危険は及んでいないとい