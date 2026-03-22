「レースアンバサダーアワード2024」グランプリのレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（29）が22日、自身のインスタグラムを更新。新コスチュームを披露した。「昨日は#S耐開幕戦inもてぎ土曜日ありがとうございましたついにサーキットに戻ってきた〜！って感じで初日からとっても楽しい1日でしたライブもハプニングとか色々あったけど…それも含めて一緒に盛り上がってくれて本当にありがとうみんな