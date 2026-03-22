銀座コージーコーナーは、2026年3月16日から4月9日頃まで、「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」と「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」を、全国の生ケーキ取扱店で販売します。かわいいがギュッと詰まったケーキディズニーの人気キャラクターをモチーフにした、9種のプチケーキが入った「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」と、花束のようなデコレーションの「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」が登場します。＜ディズ