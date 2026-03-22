はごろもフーズは3月より、サンリオキャラクターズとのコラボデザインによる「シーチキン」の販売を順次開始します。■ハローキティなど各キャラが麦わら帽子やコック帽の姿に同コラボでは、70g缶による6商品において、「ハローキティ」をはじめとしたキャラクターを取り入れた20種類のオリジナルデザイン缶が登場します。「オイル不使用シーチキンLフレーク」では、「シナモロール」や「パティ＆ジミー」など全7種のデザインが登