太陽社が展開する菓子店「お菓子のたいよう」では3月14日、「いちごシャンティ」をベースとしたホワイトデー仕立てにした「ホワイトシャンティ」（540円）を1日限定で販売します。■3Lとちおとめがホワイトチョコレートで包まれたスイーツ「いちごシャンティ」は、特大3Lサイズの銚子産とちおとめをシャンティークリームで包み、外側をパリッと薄いチョコレートでコーティングしたものを、本格サブレとあわせて“とろけるショート