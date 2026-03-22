中部フーズは3月17日、松坂屋静岡店の本館地下1階にてカレーパンの店「ガラムとマサラ」松坂屋静岡店をオープンします。■「台湾ドーナツ」も販売同店は、“美味しいものリストの一品に”をコンセプトに、スパイスや具材、生地の3つのバランスを大切にしたサクッとしたカレーパンを提供。出店先となる松坂屋静岡店は、JR静岡駅北口から地下道を通って徒歩3分の場所で、館内地下1階食料品売場にて営業します。カレーパンは、店内で