Yorkys Entertainmentは3月18日、「YORKYS Creperie / PIECE OF BAKE 名古屋店」を栄・中日ビル B1Fにオープンします。■3月31日まではオープニングキャンペーンも同店は、クレープ専門店「YORKYS Creperie（ヨーキーズクレープリー）」とドーナツ専門店「PIECE OF BAKE（ピースオブベイク）」の複合店となります。「YORKYS Creperie」は、独自配合によるもちもち食感の生地が特徴で旬の果物をたっぷり使用したクレープを取り扱う