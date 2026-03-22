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アトランタ・ホークス vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年3月22日（日）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 126 - 110 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのアトランタ・ホークス対ゴールデンステイト・ウォリアーズがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1