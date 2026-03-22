もりもとは3月17日、2006年に開店した「もりもとイオンモール札幌発寒店」を体験型スイーツショップ「もりもとスイーツスタジオ」にリニューアルオープンします。■札幌発寒店限定のライブスイーツも今回のリニューアルでは、パン、ケーキ製造の厨房が併設される同店において、20周年を迎える節目として“見て楽しい・選んで楽しい”売り場体験を高める店舗を目指すもの。パン・菓子・ギフトを含めた売り場全体の見え方や導線を見