韓国では毎年、数万人が姿を消す。ある者は単純な家出として、ある者は手違いで戻ってくるが、ついに帰ってくることのなかった人々は「長期行方不明」という統計数値の中に沈んでいく。【画像】男子高生44人が女性中学生1人を1年間“犯し続けた”韓国の事件時が経てば大衆の記憶は風化し、捜査記録はキャビネットの隅で埃をかぶる。しかし、行方不明になった人々に「公訴時効」は存在すれど、残された家族の苦しみに時効はない。こ