Spotlight Mount II 19°（装着例） 株式会社アガイ商事は、AputureおよびamaranのCOB型LEDライト向けプロジェクションレンズアクセサリー「Spotlight Mount II」を3月18日（水）に発売した。 ボーエンズマウント対応の「Spotlight Mount」のバージョンアップ版として、ProLockマウントへの対応や光学設計の改良を図った後継モデル。 COB型LEDライトに装着し、スポットライトを投影できるアクセサリ&