ヒューストン・ロケッツ vs マイアミ・ヒート日付：2026年3月22日（日）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 123 - 122 マイアミ・ヒート NBAのヒューストン・ロケッツ対マイアミ・ヒートがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし32-29で終了する。第2ク