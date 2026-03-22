スタイリングのヘアオイル、一歩間違えれば風呂キャン見えしてしまう難解アイテムだと思うのは私だけでしょうか？ウェットな仕上がりへの憧れがあるものの、アウト・セーフの判断にいまいち自信がもてず、手堅いミルクタイプにすがってきました。そんなスタイリング迷子を指南してくれたのが、ReFaの「ロックバーム」です。抜群の質感コントロールでウェットスタイルもお手の物。おまけにぺちゃんこ髪を回避できるキープ力も発揮