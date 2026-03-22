アジアサッカー連盟（AFC）は21日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準々決勝以降の日程について発表した。ACLEの準々決勝以降は「ファイナルズ」としてサウジアラビアで集中開催されることとなっているが、中東情勢の悪化を受けて、西地区のACLE・ラウンド16は延期となっており、「ファイナルズ」の日程も未定となっていた。一方、すでに東地区のラウンド16は全日程が終了し、FC町田ゼルビアやヴィッセル神戸に加