「BCNランキング」2026年3月9日〜15日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA43Z670R（TVS REGZA）2位REGZA55Z875R（TVS REGZA）3位AQUOS 4K4T-C55HV1（シャープ）4位AQUOS XLED4T-C50HP2（シャープ）5位VIERATV-55W90B（パナソニック）6位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）7位REGZA50Z670R（TVS REGZA）8位REGZA55Z870N（TVS RE