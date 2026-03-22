ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は大阪王将で働いてみた。担当は食器洗いとホール補助。大変だったこととは？（ライターみやーんZZ）連載『タイミーさんが見た世界』をフォローすると、最新記事の更新をメールでお知らせします。ランチタイムの大阪王将でスキマバイトしてみた！氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマったスキマ