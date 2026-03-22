パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するU−18スペイン代表MFドロ・フェルナンデスが、1月の移籍後初ゴールを記録した。フランスメディア『RMC』が伝えた。スペイン人の父とフィリピン人の母を持つドロは、2022年からバルセロナのカンテラに入団。昨年9月に17歳でトップチームデビューを飾り、公式戦通算5試合に出場した。“ブラウグラナ”の将来を担う逸材として期待されていたが、今年1月に移籍金820万ユーロ（約15億円）でPS