椎名桔平が自身のInstagramで、映画館を訪れ、映画『スペシャルズ』の舞台挨拶のライブ中継を見ていたことを報告した。 【写真】椎名桔平の短髪＆サングラス姿のアップショット ■椎名桔平「佐久間&ユウタのライヴ中継を応援」 この日の椎名は、短髪にサングラスをかけたスタイルで登場。映画館に掲げられた映画『スペシャルズ』のパネルを指差ししている。 椎名はハッシュタグで「specials」「舞台挨拶中継#live」「六本