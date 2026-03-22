21日午後、周南市金峰で山林火災が発生しました。出火からおよそ20時間が経った、22日午前10時20分過ぎに鎮火となりけが人や民家への延焼はないということです。警察や消防によりますと21日午後2時半ごろ、「刈った草を燃やしていたら山に燃え広がった」などと119番通報がありました。21日は消防車6台のほか県の消防防災ヘリ「きらら」も出動し消火活動にあたりましたが鎮火にはいたらず午後8時45分に消火活動を一旦中断。22日午前