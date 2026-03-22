ビタミンたっぷりのパイナップルを食べて頑張ってほしいと台湾の県知事が、台湾産パイナップルをバスケットボールチーム＝山口パッツファイブにプレゼントしました。21日は台湾・嘉義県の翁章梁知事が山口パッツファイブに、パイナップルを贈りました。台湾・嘉義県産のパイナップルは21日から丸久グループの各店で販売が始まっていて翁章梁知事は山口県で頑張っている人にもっと食べてもらいたいと丸久がスポン