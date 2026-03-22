鹿屋市で住宅１棟と倉庫２棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、鹿屋市南町の住宅と倉庫です。警察によりますと、21日の午後10時半ごろこの家に住む神田良行さん（69）の妻から「火事です」と警察と消防に通報がありました。火は約３時間後に消し止められましたが、神田さんの木造平屋建て住宅１棟と倉庫２棟を全焼、敷地内に駐車していた軽乗用車を焼きました。神田さんは妻と２人暮