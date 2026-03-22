寺社をはじめ、桜の名所が豊富な京都。中でも屈指の桜の名所として古くから知られるのが、仁和寺の桜だ。仁和寺の桜の基本や、桜の開花情報、桜を楽しむ際に知っておきたいポイントをまとめて紹介しよう。【写真】境内では各所で貴重な文化財と桜の共演が広がる桜の名所として古くから知られる仁和寺■数多くの和歌でも詠まれた美しさに定評のある御室桜京都府京都市右京区に位置する仁和寺(にんなじ)は、平安時代に光孝天皇の発願