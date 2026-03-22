日清食品は、カップ焼きそば「WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVOR」を2026年3月23日に発売する。発売50周年記念商品の第2弾「日清焼そばU.F.O.」発売50周年記念商品の第2弾は、実業家の堀江貴文氏とシェフの浜田寿人氏が手がける会員制の和牛専門店「WAGYUMAFIA」が監修したという1品が登場する。「U.F.O.」の特長の"ぶっ濃い濃厚ソース"をベースに和牛のエキスを加えたソースは、鉄板で炒めたような香ばしさの中に、和牛