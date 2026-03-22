元TOKIOの松岡昌宏（49）が22日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身の老後の理想について語った。小沢仁志のYouTubeに出演した際、「将来的に長野の老人ホームに入りたい」と語っていた松岡。現在は東京と函館の2拠点生活を送っているだけに、リスナーから理由をたずねるメッセージが寄せられた。松岡は「もともとは海を見て生活するのが大好きな人間。だから、東京もそうですし、函館もそうだ