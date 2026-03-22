子どもたちのお仕事体験イベントが、21日に熊本市で開かれました。8つの企業がブースを設け、参加した小学生は自動車整備士や建築士、セラピストなど、様々な職業を体験しました。会場限定のオリジナル通貨が配られ、子どもたちは買い物も楽しんでいました。