21日夜、天草・芦北地方を震源とする最大震度4の地震がありました。21日午後8時42分頃、熊本県水俣市で震度4、津奈木町で震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦北地方で震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されています。この地域では3月15日から震度1以上の地震が38回発生していて（午前10時半時点）、気象台が注意を呼びかけています。