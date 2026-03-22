Photo: 武者良太 2025年10月1日の記事を編集して再掲載しています。iPhoneもいいけどAndroidもいいよね。おもしろいスマホが多いし。という風潮が浸透してきているのでしょうか。先日モトローラの発表会に行ってきたんですけどね。いまのモトローラって、折りたたみスマホNo.1ブランドなんですって。しかも、iPhoneからの買い替えのうち25％がモトローラrazrシリーズを選んでいるんですって