ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子の結果を男子でロシアのアンドレイ・モザレフ（２２）が?酷評?した。ロシア代表として活躍してきたモザレフは、同国放送局「オッコ」のインタビューでミラノ・コルティナ五輪を総括。同国メディア「スポーツ２４」がその内容を伝えた。その中で、米国代表のアリサ・リュウが金メダル、日本代表の坂本花織（シスメックス）が銀メダル、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダ