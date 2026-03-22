シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（31）は現地時間21日、同26日に行われるナショナルズとの開幕戦を欠場することが明らかとなった。この日、クレイグ・カウンセル監督は現地メディアに対して「（鈴木は）開幕戦には間に合わない。プレーする準備ができていない」とコメント。今後の回復状況に応じて負傷者リスト入りを判断する方針を示した。鈴木はWBC準々決勝のベネズエラ戦の初回、二塁への盗塁を試みた際のヘッドスライデ